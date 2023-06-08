Экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва научилась лучше обходить введенные против нее санкции.

Об этом заявил координатор по вопросам санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен в интервью Politico.

По словам американского чиновника, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в Россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.

"К началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", – сказал он.

По словам О'Брайена, США определили пять стран, которые способствуют России в обходе западных санкций: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

Напомним, еще в марте агентство Bloomberg сообщало, что Россия обходит санкции на покупку электроники для производства оружия с помощью третьих стран. Анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Кроме того, по данным The New York Times, в Россию завозятся в обход санкций запасные части для самолетов на миллионы долларов.