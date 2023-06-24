В субботу, 24 июня, в результате падения обломков крылатой ракеты в Соломенском районе Киева погибли три человека. Еще 11 получили ранения. "Страна" публикует фоторепортаж с места трагедии.

По данным МВД, обломки попали в 25-тиэтажный дом в Соломенском районе. По данным КГГА, частично разрушен 18 этаж, задело также 16-й, 17-й и 19-й этаж здания. Там возник пожар, который сейчас уже потушен.

Также повреждены около 40 авто, припаркованных возле дома.

В результате атаки травмы различной степени тяжести получили 11 человек, трое из них госпитализированы.

Сообщается, что спасены 24 человека, из них три человека деблокированы из-под завалов и еще один - из лифта. На месте работает 90 спасателей, привлечено 22 единицы техники. Поисково-спасательные работы в доме продолжаются, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ПВО уничтожила 41 российскую ракету и два "Шахеда".

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