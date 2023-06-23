Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения по итогам рассмотрения на заседании СНБО вопроса неудовлетворительного обустройства укрытий в Киеве. Но конкретику пока не сообщает.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, которое опубликовано Офисом президента.

По второму вопросу - борьбе с коррупцией в судах:

предлагается усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения до 10-15 лет заключения с конфискацией имущества;

внедрить проверки судей с использованием детектора лжи - и не только перед назначением на должность.

Напомним, в последнее время ходят слухи о намерении президента Украины уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Сообщалось, что на Банковой рассматривают четыре варианта развития событий.

В свою очередь Кличко обвинил центральную власть в "шквальной кампании по его дискредитации". Ответственными за проблемы с укрытиями мэр столицы снова назвал глав районных администраций - подчиненных центральной власти, ни один из которых за время расследований "не пострадал".

Ранее мы анализировали, снимут ли Виталия Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.