Николаевский губернатор Виталий Ким может быть назначен главой Киевской городской военной администрации вместо Сергея Попко, чтобы "сделать пребывание Виталия Кличко в должности главы КГГА максимально невыносимым".

Об этом сообщает издание "Цензор" со ссылкой на источники.

По его данным, сначала в Офисе президента этот пост предлагали министру стратегической промышленности Александру Камышину, но он отказался.

Также среди рассматриваемых кандидатур были председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, бывший куратор "Большой стройки" Юрий Голик и даже экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В итоге выбрали кандидатуру Виталия Кима, который пользуется популярностью у населения, но выпал из обоймы главных спикеров по мере отступления войны от Николаевской области.

По информации "Цензора", принципиальное согласие Кима на назначение получено. Хотя сам он это публично отрицает.

"Первый раз об этом слышу", - сказал Ким журналистам.

Помимо Попко в ОП якобы планируют уволить его зама Владимира Кидоня и глав ряда киевских районов: главу Деснянской РГА Ратникова за закрытое бомбоубежище, главу Днепровской РГА Павла Бабия за скандальную закупку барабанов и овощерезок.

Решение может быть принято на пятничном заседании СНБО.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее прямо заявлял, что на заседании 23 июня могут быть приняты "кадровые решения" по поводу киевских укрытий.

Кличко же вчера записал видео с жестким накатом на центральную власть.

Ранее прошли слухи, что Офис президента готовит отставку Виталия Кличко на фоне скандалов с состоянием убежищ в городе.

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