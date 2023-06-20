Для снятия стресса. Депутаты Киевсовета вручили барабан главе Днепровской районной госадминистрации
На сессии Киевсовета депутаты от фракции "УДАР Виталия Кличко" вручили главе Днепровской районной госадминистрации Павлу Бабию барабан.
Об этом сообщает депутат Киеврады Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Фейсбуке.
Таким образом во фракции выразили своё отношение к инициативе районной госадминистрации закупить барабаны в убежища "для психологической разгрузки" почти на миллион гривен (закупку после скандала отменили).
"Ссылаясь, на какие нормативы РГА решила, что барабаны – это снятие стресса в стране, где постоянно раздаются взрывы? У вас есть выводы, заключения? И не планировала ли РГА в придачу к барабанам закупить петарды и салюты, чтобы снимать стресс киевлянам, которые регулярно слышат взрывы от российских обстрелов?" — возмущается Белоцерковец.
"Учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция "УДАР" подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает", — подводит итог депутат Киевского совета.
Отметим, что Кличко добивается снятия ряда глав райадминистраций (которых назначает президент), обвиняя их в провалах работы по подготовке бомбоубежищ.
В тоже время, в Офисе президента считают ответственным за эту же проблему Кличко, а потому в политических кругах ходят слухи, что Зеленский готовит его увольнение с поста главы КГГА.