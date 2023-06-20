На сессии Киевсовета депутаты от фракции "УДАР Виталия Кличко" вручили главе Днепровской районной госадминистрации Павлу Бабию барабан.

Об этом сообщает депутат Киеврады Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом во фракции выразили своё отношение к инициативе районной госадминистрации закупить барабаны в убежища "для психологической разгрузки" почти на миллион гривен (закупку после скандала отменили).

"Ссылаясь, на какие нормативы РГА решила, что барабаны – это снятие стресса в стране, где постоянно раздаются взрывы? У вас есть выводы, заключения? И не планировала ли РГА в придачу к барабанам закупить петарды и салюты, чтобы снимать стресс киевлянам, которые регулярно слышат взрывы от российских обстрелов?" — возмущается Белоцерковец.

"Учитывая, что весь этот скандал добавил чиновникам из РГА немало стресса, фракция "УДАР" подарила РГА барабан, который, по убеждению главы райгосадминистрации, этот самый стресс очень хорошо снимает", — подводит итог депутат Киевского совета.

Отметим, что Кличко добивается снятия ряда глав райадминистраций (которых назначает президент), обвиняя их в провалах работы по подготовке бомбоубежищ.

В тоже время, в Офисе президента считают ответственным за эту же проблему Кличко, а потому в политических кругах ходят слухи, что Зеленский готовит его увольнение с поста главы КГГА.