Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в третий раз отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в продлении сроков расследования по делу о премиях экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

Об этом свидетельствует трансляция из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства детектива о продлении сроков досудебного расследования отказать", - объявила постановление следственная судья Лариса Задорожная.

Она добавила, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

19 января 2023 года прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, как считает САП, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату в 2018 году премий более чем на 229 млн грн. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. НАБУ считает, что бывший руководитель компании незаконно насчитал себе премию за победу "Нафтогаза" над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде.

Сейчас дело Коболева фактически закрыто. Но НАБУ не оставляет попыток его возобновить.

Напомним, ранее суд даже не взял экс-главу "Нафтогаза" под стражу несмотря на то, что Коболев так и не уплатил положенный залог.