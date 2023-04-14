В Национальном антикоррупционном бюро Украины быстро отреагировали на решение суда, который сегодня повторно отказал в продлении сроков следствия по делу экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

НАБУ объявило о завершении расследования, хотя хотели продолжать его, заявляя о получении новых материалов.

Однако после решения суда дело должно было бы закрыться 19 апреля. Теперь же оно уйдёт в суд.

Ранее детективы НАБУ заявили, о том, что есть ряд вскрывшихся обстоятельств по делу, где Коболева обвиняют в незаконном получении премии на 229 миллионов, поэтому сроки следствия нужно продлить.

Заявлено, что всплыла "электронная переписка лиц, привлеченных к инициированию, согласованию и исполнению решения о выплате премий".

Напомним, ВАКС обязал Андрея Коболева внести залог в размере 229 миллионов гривен, то есть на сумму полученной в 2018 году гигантской премии. Однако в начале марта стало известно, что Коболев залог не внес, и САП подала ходатайство о взятии его под стражу.

Однако ВАКС отказал в этом, а Коболев подал апелляцию на установление залога. Решение Высшего антикоррупционного суда отказать в избрании меры пресечения в виде взятия под стражу фигуранту после невнесения залога стало беспрецедентным для украинской судебной системы.

"Страна" подробно рассказывала, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.