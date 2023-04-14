Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении сроков досудебного расследования по делу экс-председателя "Нефтегаза" Андрея Коболева, который подозревается в незаконном получении многомиллионной премии.

Сроки досудебного следствия по делу заканчиваются 19 апреля. То есть у детективов НАБУ осталось пять дней, чтобы обратиться с обвинительным актом в суд, в противном случае дело нужно закрыть.

В НАБУ просят продлить сроки, потому что они получили новые материалы по делу, а именно переписки причастных к делу лиц.

Ранее ВАКС обязал Коболева внести залог в размере 229 миллионов гривен, то есть на сумму полученной в 2018 году гигантской премии. Однако в начале марта стало известно, что Коболев залог не внес, и САП подала ходатайство о взятии его под стражу.

Однако ВАКС отказал в этом, а Коболев подал апелляцию на установление залога. Решение Высшего антикоррупционного суда отказать в избрании меры пресечения в виде взятия под стражу фигуранту после невнесения залога стало беспрецедентным для украинской судебной системы.

Позже экс-глава "Нафтогаза" резко раскритиковал антикоррупционные органы - САП и НАБУ.