НАБУ требует, чтобы Антикоррупционный суд продлил сроки следствия по экс-главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Ранее ВАКС отказался это делать.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит. Сроки досудебного следствия по делу заканчиваются 19 апреля.

До этого срока САП может либо обратиться с обвинительным актом в суд, либо закрыть уголовное производство, либо обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, заявили правозащитники.

Детективы НАБУ говорят, что есть ряд вскрывшихся обстоятельств по делу, где Коболева обвиняют в незаконном получении премии на 229 миллионов, поэтому сроки следствия нужно продлить.

Заявлено, что всплыла "электронная переписка лиц, привлеченных к инициированию, согласованию и исполнению решения о выплате премий".

Общий объем изъятых электронных переписок - более 37 гигабайт. Их анализ займет много времени, с этим и связано обращение с просьбой продлить сроки расследования.

Если суд откажет в продлении снова, то через пять дней дело против Коболева будет закрыто.

Напомним, ранее ВАКС обязал Коболева внести залог в 229 миллионов гривен (то есть на сумму полученной в 2018 году премии).

Однако Коболев залог не внес, и САП подала ходатайство о взятии его под стражу. Но ВАКС отказал в этом, а Коболев подал апелляцию на установление залога.

Позже экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, являющийся подозреваемым по делу о незаконном получении премии, резко раскритиковал антикоррупционные органы - САП и НАБУ.