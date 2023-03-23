Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, являющийся подозреваемым по делу о незаконном получении премии, резко раскритиковал антикоррупционные органы - САП и НАБУ.

Об этом Коболев заявил в интервью The Page.

"Нам активисты пытались рассказывать, что САП – это отбор особых, лучших людей. Нет к сожалению. Это срез того же общества. К тому же, их не тестировали ни на базовые знания корпоративного права, ни на базовые знания экономики. Таких тестов попросту нет. Повторюсь: это означает, что с точки зрения корреляции отношение этих людей к базовым экономическим свободам они в большинстве своем являются сторонниками метода "больше доить - меньше кормить", - сказал он.

Коболев заявил, что конкурс на главу НАБУ - это "идеальный тест, показывающий качество отбора".

"У всех была возможность послушать собеседования участников конкурса, которые дошли до последних этапов. Среди них, например, был человек, который "на голубом глазу" рассказывал, что его состояние - это деньги, которые родители давали на завтраки или на щедрование, а он их копил", - говорит Коболев.

По его словам, в Украине для сотрудников антикоррупционных ведомств создали за 8 лет "остров-утопию".

"Сказав, что они особенные, никто их не может касаться, не может проверять, так мы их подтолкнули к деградации. Так часто бывает, когда вы о ком-то слишком беспокоитесь. Так часто бывает с детьми богатых родителей – это классический пример. Мне кажется, что НАБУ и САП — это такие холеные дети, которых очень долго ограждали от реальности и Уголовно-процессуального кодекса", - заявил Коболев.

Напомним, ВАКС отпустил под залог Коболева с обязательством не покидать Украину.

По словам нашего источника в судебных кругах, решение ВАКС по делу Коболева является беспрецедентным для украинской судебной системы.