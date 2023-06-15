В Киеве поднялась очередная волна слухов о том, что Офис президента готовит отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

Источник "Страны" в Киевсовете связывает эти слухи с заседанием Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, на котором заслушали информацию о состоянии убежищ в Киеве и анонсировали некие решения на эту пятницу.

"Помните, в понедельник (12 июня - Ред.) президент пообещал в эту пятницу проекты решений "и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей"? Это как раз по поводу Кличко. Но его уже четыре года обещают снять. Возможно, на этот раз опять-таки хотят просто попугать. С другой стороны, в Офисе президента уже состоялось несколько совещаний на эту тему. Рассматриваются кандидатуры на замену экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта ОП "Большая стройка" Юрия Голика, министра стратегической промышленности Александра Камышина. Правда, отставка Кличко ему с чисто политической точки зрения скорее пойдет в плюс, чем в минус. Автоматически выводит его на роль одного из лидеров оппозиции. В то время как на Банковой, наоборот, стоит задача обнулить его политические перспективы на общенациональном уровне", - сказал источник.

Напомним, слухи об отставке Кличко появились после проверок столичных укрытий, большинство из которых оказалось в плачевном состоянии.

В связи с этим руководители районов Киева предложили Кличко отказаться от совмещения должностей городского главы и главы Киевской городской государственной администрации.