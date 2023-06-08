Мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление об отставке директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка.

Об этом Кличко сообщил в своём телеграм-канале.

"Заявление Александра Никоряка подписал", - говорится в лаконичном посте градоначальника.

Кличко также привел фотографию заявления. В нем Никоряк просто просит уволить его с занимаемой должности, при этом не называя причину ухода.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности", - сказано в тексте заявления.

Напомним, на днях Никоряка поймали журналисты, когда он глубокой ночью во время комендантского часа выходил из ресторана вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном, после чего Кличко пообещал уволить чиновника КГГА, который посещает рестораны во время режима ограничений.

Ранее мы сообщали, что власти Киева пообещали усилить проверку ресторанов и ночных клубов, которые в комендантский час принимают посетителей.

Также мы публиковали репортаж о том, как работают ночные клубы Киева во время комендантского часа. Сейчас ночные развлечения в барах и клубах проходят в основном в закрытом формате.