Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволит чиновника КГГА, которого заметили выходящим из ресторана во время комендантского часа.

Об этом Кличко написал в телеграм-канале.

"Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление", - сообщил мэр.

Также он призвал правоохранительные органы контролировать и привлекать к ответственности развлекательные заведения и заведений питания за их работу в комендантский час.

Отметим, что накануне журналисты "УП" заметили в Киеве два заведения, которые работают во время комендантского часа, — Биариц и Frou Frou. В Биарице и заметили Никоряка вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном.

Напомним, в середине мая "Страна" писала о том, как работают ночные клубы Киева во время комендантского часа.

"Страна" также писала о том, как устроен бизнес по подделке спецпропусков для комендантского часа.

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