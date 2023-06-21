На заседании СНБО 23 июня могут быть приняты "кадровые решения" по поводу киевских укрытий.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов.

"После тех трагических событий, которые произошли в Киеве, была дана задача проверить все укрытия на территории нашей страны. Такая проверка прошла. Была дана оценка. И в пятницу на заседании СНБО будет рассматриваться этот вопрос. Будет доклад министра Клименко. Будет доклад еще одного министра, непосредственно отвечавшего за проверку. И по результатам доклада будут приняты соответствующие решения", – сказал Данилов.

Он не исключил, что могут быть и кадровые решения "с учетом чувствительности вопроса".

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко записал видео с жестким накатом на центральную власть по теме укрытий. Ответственными за проблемы с укрытиями Кличко снова назвал глав районных администраций - подчиненных центральной власти, ни один из которых за время расследований "не пострадал".

Ранее прошли слухи, что Офис президента готовит отставку Кличко на фоне скандалов с состоянием убежищ в городе.

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