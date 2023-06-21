Суд отправил под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели трех людей возле закрытого убежища, передают "Грати".

Его подозревает в служебной халатности. По версии следствия, Ткачук не обеспечил работу доступных укрытий в этом микрорайоне.

Ткачук считает подозрение необоснованным. Его адвокаты заявляют, что за бесперебойную работу укрытий отвечают районные администрации, ГСЧС и владельцы построек, в которых находятся укрытия.

Ранее мы писали, что Ткачук получил подозрение по делу об обустройстве столичных укрытий. В рамках уголовного производства он подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Незадолго до этого прокуратура объявила о подозрении в растрате средств на укрытия начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.

Также "Страна" писала, как в КГГА проводят обыски из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.

Напомним, что в Киеве арестовали охранника поликлиники, где ночью 1 июня было закрыто укрытие во время тревоги. Киев тогда пережил сильнейшую ракетную атаку. РФ выпустила 10 ракет "Искандеров". Все они были сбиты, но некоторые обломки упали в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Нацполиция сообщила о трех погибших - две женщины 33 и 34 лет и 9-летняя девочка. Они находились на улице возле укрытия в поликлинике, которое было закрыто.

Мы публиковали фото и видео с места трагедии в Киеве.