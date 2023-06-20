Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации (КГГА) Роман Ткачук получил подозрение по делу об обустройстве столичных укрытий. В рамках уголовного производства он подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщается на сайте администрации.

Ткачука подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу о гибели людей возле закрытого убежища в Деснянском районе.

"Речь идет о вопросе фонда защитных сооружений – убежищ и укрытий и случаев в Деснянском районе столицы, когда в результате российских обстрелов погибли люди. Подозрение Роману Ткачуку правоохранители вручили на рабочем месте. В настоящее время определяется мера пресечения. Роман Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к запрашиваемой имеющейся документации", - сказано в сообщении на сайте.

Ранее прокуратура объявила о подозрении в растрате средств на укрытия начальнику управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА.

Также публично обвинили в краже средств на укрытиях чиновников Голосеевской районной администрации, но о вручении им подозрений пока не сообщалось.

Между тем по результатам проверок укрытий в столице оказалось, что 578 объектов (14%) не соответствуют нормативным требованиям к укрытию. Еще 736 (17%) не готовы принимать людей прямо сейчас.