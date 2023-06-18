Киевская городская государственная администрация разрешила учебным заведениям во время воздушной тревоги пускать в укрытия посторонних людей, а не только школьников и преподавателей.

Об этом свидетельствует приказ Департамента образования и науки КГГА руководителям учебных заведений, в которых есть укрытия.

В документе предписано "держать ворота и калитки открытыми для беспрепятственного доступа во время воздушной тревоги". Также в приказе говорится о необходимости осматривать укрытия после отбоя тревоги и информировать правоохранительные органы в случае пребывания в них посторонних подозрительных предметов.

Напомним, в начале лета при воздушной атаке у закрытого убежища столицы погибли люди, после чего в Киеве подняли вопрос о доступности укрытий для граждан.

Вскоре после трагедии глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заверил, что укрытия в Киеве будут постоянно открыты.

"Сегодня принято решение, чтобы они были постоянно открытыми. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там ночлежки", - сказал Ткачук.

Между тем родители киевских школьников стали жаловаться в соцсетях, что после того как в столице обязали школы и детсады открыть свои убежища для всех нуждающихся, там может не хватить места для самих детей и педагогов.