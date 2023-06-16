Президент Украины Владимир Зеленский созывает на 23 июня заседание СНБО.

Об этом сообщается на сайте и в соцсетях ведомства.

"На заседании планируется рассмотреть вопрос о преодолении проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак", — сообщается в пресс-релизе.

Докладывать на заседании будут главы СБУ, МВД и министр стратегических отраслей промышленности.

Отметим, что тема неготовности киевских укрытий породила очередную волну слухов о том, что Офис президента готовит отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации. Источник "Страны" в Киевсовете связывает эти слухи с заседанием Ставки верховного главнокомандующего, на котором анонсировали некие решения по вопросу отставки тоже на пятницу. 23 июня — это пятница.

Ранее мы уже писали о противостоянии Кличко и Банковой.

Напряжённость между мэром Киева и Офисом президента начала расти с того момента, как Владимир Зеленский упрекнул лично Кличко за гибель людей, которая случилась из-за закрытого убежища в Киеве.