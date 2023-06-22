В Офисе президента рассматривают четыре варианта развития событий на завтрашнем заседании СНБО, на котором, как анонсировалось, будут рассматривать кадровые вопросы в киевской власти.

Об этом сообщают в четверг, 22 июня, источники "Страны".

"Первый вариант: уволить главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко, также уволить его первого зама Владимира Кидоня, а на их место назначить Виталия Кима и человека главы ОВА Алексея Кулебы - Тимура Ткаченко.

Второй вариант: снять девять глав районов Киева, кроме главы Печерского района Киева, потому что она - человек главы ОП Андрея Ермака.

Третий вариант: снять Сергея Попко, его зама Кидоня и двух глав районов - Деснянского из-за закрытых укрытий во время тревоги и Днепровского за скандальную историю с барабанами.

И четвертый вариант: уволить Попко, Кидоня и Кличко и назначить Кима на две должности сразу - главой КГВА и главой КГГА. По моей информации, уже сегодня вечером Виталий Ким будет в Киеве", - сказал наш источник.

Кроме этого, "Страна" обратилась за комментарием в мэрию Киева. Источник "Страны" в мэрии заявил, что такие кадровые перестановки у Кличко расценивают как попытку узурпировать власть.

"Для чего это делают? После окончания военного положения сразу начнутся выборы. Пока Виталий Кличко заберет все полномочия КГГА обратно, пройдёт 8-10 месяцев. То есть фактически все время кампании управлять городом будет Офис президента", - объяснил источник "Страны".

Напомним, о возможном назначении Виталия Кима на должность главы военной администрации Киева сегодня сообщало издание "Цензор". По данным источников издания, такое решение может быть принято, чтобы "сделать пребывание Виталия Кличко в должности главы КГГА максимально невыносимым".

А накануне Кличко обвинил центральную власть в "шквальной кампании по его дискредитации".

Ранее мы анализировали, снимут ли Виталия Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.