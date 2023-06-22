Мэр Киева Виталий Кличко вчера записал видеообращение к киевлянам с жесткой критикой в адрес центральной власти. По всей видимости, это связано с усилившимся в последнее время давлением на градоначальника и запланированным на ближайшую пятницу заседанием Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как анонсировал сам президент, на этом мероприятии заслушают проекты неких решений в отношении тех, кто несет ответственность за подготовку укрытий "по всей стране, в крупнейших городах и Киеве".

Доклад о ситуации с защитными сооружениями, как сообщалось, зачитывали на заседании Ставки 12 июня.

По словам президента, результаты проверок, "мягко говоря, неутешительные", что, собственно, и послужило толчком к подготовке упомянутых проектов решений. Расхожее мнение в политических кругах - что одно из них касается мэра Киева Кличко, который также возглавляет Киевскую государственную горадминистрацию.

Кличко, по слухам, намерены поставить в вину неудовлетворительное состояние столичной сети и снимут с должности главы КГГА. Из-за специфики устройства системы власти в Киеве горгосадминистрация - это одновременно территориальный орган государственной власти и исполнительный орган Киевсовета. То есть Кличко, лишившись должности главы КГГА, теряет руководство исполнительным органом столичного совета. То есть, фактически оказывается "мэром без полномочий".

Секретарь СНБО Данилов вчера подтвердил, что на заседании в пятницу могут быть приняты "кадровые решения" по Киеву.

По данным "Страны" уже идет обсуждение кандидатур на нового руководителя КГГА.

В числе кандидатов в СМИ ранее называли четырех людей - экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, бывшего куратора проекта ОП "Большая стройка" Юрия Голика, экс-зама главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

В тоже время, первые трое имеют довольно тяжелый бекграунд - против них всех звучали обвинения в коррупции. По Камышину также немало вопросов относительно его деятельности на посту руководителя "Укрзализныци" (который он занимал до недавнего времени). Да и в целом для киевлян он человек малоизвестный.

А вопрос публичности и имиджа кандидата в данном случае для власти крайне важен, так как в случае увольнения Кличко, безусловно, развернет мощную кампанию против и Зеленского, и Офиса и нового главы КГГА.

Поэтому в последние дни заговорили о других кандидатах. В первую очередь о весьма популярном в народе и хорошо известном главе Николаевской ОВА Виталий Киме.

Насколько велика опасность для Кличко остаться без второго важного для него кресла и потерять во влиянии на столицу и что в таком случае будет с его политической карьерой, разбиралась "Страна".

СНБО создал интригу

Обсуждаться ситуация с убежищами в столице на столь высоком уровне стала после трагедии в Киеве 1 июня, когда бомбоубежище в момент отражения ракетной атаки оказалось закрытым, и трое человек погибли от осколков у его дверей.

По мнению центральной власти, вина за состояние и организацию работы укрытий (а значит - за гибель людей) лежит на городской власти, а по сути - на столичном градоначальнике.

Президент Владимир Зеленский, комментируя этот случай, заявил, что "может быть нокаут" (хорошо знакомое мэру-боксеру слово), а в своем обращении 12 июня он рассказал о работе, начатой по заданию Ставки.

Кличко же не снимал с себя ответственность, но заявил, что он должен разделить ее с главами районов столицы, назначаемыми президентом по представлению правительства. Фактически это был выпад против ОП. Мэр пошел в своей критике еще дальше.

В четверг, 21 июня, он записал жесткое видео, в котором, по своему обыкновению не называя центральную власть, обвинил ее в развернутой против мэрии и лично него "шквальной кампании по дискредитации" и попытках парализовать жизнь города через давление правоохранительных органов. Кличко имел в виду избрание меры пресечения в виде домашнего ареста для директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о гибели людей возле убежища.

Претензий же к главам райадминистраций, подчиненных центральной власти, по-прежнему нет, заявил градоначальник.

"Мы уже победили? Нет других вызовов, главная проблема – Кличко?! Или кому-то снова чешется взять под контроль столицу. Но ведь заложниками ситуации политической борьбы вы делаете киевлян. Ибо разрушаете и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени!" - заявил градоначальник.

Так возобновился поутихший из-за войны конфликт между ОП и киевским мэром.

Конфликт этот, как мы писали, начался еще до вторжения. В окружении Зеленского считают, что Кличко может стать его конкурентом на выборах, так как из всех известных украинских политиков у него наименьший антирейтинг (если сравнивать, например6 с Порошенко или Тимошенко) и достаточно сильно пересечение избирателей с Зеленским.

Поэтому, по расчетам политтехнологов Банковой, поход Кличко на выборы представлял бы для Зеленского угрозу с точки зрения его перспектив переизбраться на второй срок.

И вот теперь все гадают, что Офис президента может предпринять в отношении Кличко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, говоря о содержании повестки дня заседания совета 23 июня, допустил принятие кадровых решений "с учетом чувствительности вопроса (Киева - Ред.)".

Каким именно может быть решение касательно мэра?

Основная версия - что его могут сместить с поста главы КГГА. Это, кстати, обсуждается еще с момента прихода Зеленского на Банковую. Мэр потеряет часть полномочий по линии госадминистрации, которые получит ее новый руководитель из назначенцев ОП. Он может объединить ее с должностью главы Киевской военной городской военной администрации, которой лишится Сергей Попко.

По данным "Страны", на замену Кличко на посту в КГГА рассматриваются экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, бывший куратор проекта ОП "Большая стройка" Юрий Голик и тот самый руководитель Минстратпрома Камышин. Кроме того, один из кандидатов якобы экс-заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Источник в Киевсовете, впрочем, утверждает, что выбор пока не сделан, в том числе, потому, что указанные кандидаты якобы не горят желанием. Впрочем, поиск продолжается.

Сегодня появились слухи о том, что новым главой КГГА может стать Виталий Ким.

Сам он это опроверг.

"Первый раз об этом слышу", - сказал Ким журналистам.

В тоже время источник "Страны", близкий к Офису президента говорит, что назначение Кима или другой популярной в народе фигуры на должность главы КГГА наиболее вероятно, если будет принять решение уволить Кличко.

"Главный риск для Банковой в связи с увольнением Кличко - то, что это пойдет в политическом смысле ему в плюс. Потому что он будет говорить об узурпации власти, о несправедливой отставке. Создавать образ жертвы несправедливости. Поэтому ставить на его пост зашкваренных в коррупционных скандалах людей типа Голика и Тимошенко, либо не очень публичного и медийно-неопытого Камышина - с этой точки зрения неправильно и опасно. А вот Ким или еще какой-либо популярный в народе человек как раз подходит. Его назначение не вызовет негатива среди киевлян. И он потом сможет вести политическую и медйную контркампанию против Кличко. И будет выглядеть на его фоне вполне выигрышно", - говорит источник.

На вопрос принято ли уже решение об увольнение Кличко, источник сказал, что "на 100% еще нет, но оно (увольнение - Ред.) вполне вероятно. В Офисе многие полагают, что другого такого удобного случая, чтоб обнулить Кличко, может и не быть. Но еще взвешиваются риски и отбираются кандидаты. Думаю, что окончательно с решением определяться буквально накануне того, как оно будет озвучено".

Что будет делать Кличко?

Команда Кличко, тем временем, пытается усилить свою защиту.

Источник в Киевосовете предложил обратить внимание на резолюцию Европейского парламента "Устойчивое восстановление и интеграция Украины в евроатлантическое сообщество".

"В ней, в частности, призывается украинское руководство укреплять и опираться на местное самоуправление, взаимодействовать с Ассоциацией городов Украины (возглавляется Кличко - Ред.) в деле ликвидации последствий войны с Россией. И хотя в пропрезидентских пабликах стараются затушевать значение этой резолюции, считая ее плодом лоббистских усилий Кличко, все равно это сигнал центральной власти, который она не сможет проигнорировать. И если мэра после такого решения ЕП попробуют снять, это будет воспринято нашими оплеухами как оплеуха", - утверждают источник в Киевсовете.

Если Банковая все же пойдет на смещение мэра с поста главы КГГА, собеседник в Киевсовете допускает принятие представительным органом ответных решений, например, в плане перераспределения полномочий по управлению городом от КГГА к горсовету.

"Тот же бюджет ведь в ведении Киевсовета. И с этим можно поиграть. А на роспуск совета центральная власть вряд ли пойдет. Это уже будет полный беспредел", - говорит источник.

При этом, сторонники Кличко считают, что его отставка с поста главы КГГА может привести к росту его популярности в масштабе всей страны.

Эксперты также полагают, что в случае отставки Кличко гарантировано пойдет на выборы на общенациональном уровне.

"Если Банковая доведет задуманное в отношении него до конца (то есть сместит с должности главы КГГА - Ред.), это развяжет ему руки. Он начнет активнее организовывать вокруг себя мэрскую фронду и региональные элиты, противопоставляя их Офис президента. Статус мэра столицы, личный авторитет во многом определят его роль", - комментирует политолог Кость Бондаренко "Стране".

Хотя он считает, что в итоге Запад и конкретно США не дадут Офису президента снять Кличко с должности.

Мэр Кличко хорошо знаком западным партнерам Украины. Фото: Телеграм-канал КГГА

"Чемпион не станет сбитым летчиком. Потеряев должность в КГГА, Кличко не просто останется в большой политике. Завяжется новая политическая интрига фактически на ровном месте, как теперь повернется его карьера. Мэр со своей известной партией начнет выстраивать более тесные связи с недовольными властью. Запад тоже ищет альтернативу "слугам народам". Кличко может стать еще более нужным очень многим", - полагает политолог Вадим Карасев.

Вопрос открытый, сможет ли мэр стать объединителем оппозиции. О таких амбициях он заявлял до войны. С тех пор, конечно, многое изменилось. На этом фланге появились новые политические игроки, хотя старые связи остаются сильными.

Как не раз писала "Страна", в Киевсовете "Удар" Кличко голосует в тандеме с самой большой фракцией представительного органа - "Евросолидарностью" экс-президента Петра Порошенко. Последний также враждебно воспринимается на Банковой и это, помимо прочего, сближает его с Кличко.

Накануне вторжения ходили слухи, что якобы Кличко и Порошенко могут воссоздать полноценный союз по образцу 2014 года, когда Кличко не стал баллотироваться на президентский пост, чем отдал его Порошенко, а сам пошел на киевского мэра. Только сейчас якобы Порошенко снимется с выборов в пользу Кличко, у которого меньший антирейтинг, а значит и больше шансов на победу над Зеленским.

Впрочем, слухи этого не находили никакого подтверждения и до войны. Нет какой-либо конкретной информации и сейчас.

Тем более, что пока война продолжается никак выборов все равно не будет.

Не исключено, что на это и один из главных расчетов властей, которые полагают, что в разгар войны попытки Кличко поднять по поводу своей возможной отставки волну возмущения не сработают, так как в фокусе внимания общества будут, как и раньше, события на фронте.

Хотя и не факт, что этот расчет сработает. Особенно, если война затянется и недовольство в обществе властями будет усиливаться.