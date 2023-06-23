Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Информация о повестке дня опубликована в телеграм-канале президента.

"Внимание к трём большим темам.

Первая — безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: все виновные должны быть привлечены к ответственности, а все защитные сооружения приведены в надлежащее состояние.

Вторая — суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Третье — наше будущее в ЕС. Ускоряем работу по выполнению европейских рекомендаций", — написал Зеленский.

О кадровых решениях по поводу Виталия Кличко и власти в Киеве, о которых в последнее время много говорят, пока ничего не сообщается.

Напомним, мы не исключали, что в пятницу Офис президента может объявить своё решение о дальнейшей судьбе мэра Киева.

Также "Страна" делилась предположениями, снимут ли Кличко с поста главы КГГА и чем ответит киевский мэр.