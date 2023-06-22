Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза и распространения российской издательской продукции.

Об этом говорится в официальном аккаунте президента.

"Считаю закон правильным", - прокомментировал президент.

По его словам, "текст закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых".

Ранее президент не подписывал закон, пояснив, что таким образом по данным Минюста, нарушается Конституция и условия вступления в ЕС (о чем Зеленский сам заявлял в ответе на петицию).

МИД при этом считал целесообразным наложить вето на закон, поскольку он не соответствует нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Как писала "Страна", год назад в Раде также предлагали запретить российскую музыку на радио и телевидении.

Впрочем, в самом Минкульте объяснили, что закон не запрещает публично исполнять песни известного рок-музыканта Виктора Цоя.