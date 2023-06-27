Во время сегодняшней воздушной тревоги российские оккупанты выпустили ракету Х-22 в направлении Кременчуга. Этот обстрел произошел в годовщину удара по ТЦ "Амстор", в результате которого погибли 19 человек.

Согласно информации, представленной спикером Воздушных сил ВСУ, Юрием Игнатом в эфире телемарафона, воздушную тревогу вызвал взлет бомбардировщиков Ту-22м3 с российского аэродрома, которые являются носителями ракет Х-22.

Игнат отметил, что в воздушном пространстве России было обнаружено не менее двух самолетов, а в ходе атаки были зарегистрированы как минимум две ракеты. "Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", - подчеркнул он.

По словам представителя Воздушных сил, пуски ракет были осуществлены примерно в 11:50, они зашли из Сумской области, пролетели через Полтавскую область, и уже в Кременчуге раздались взрывы.

Глава Полтавской ОВА сообщил о прилете в дачный кооператив. Предварительно, обошлось без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Отчеты о взрывах поступили из Кременчуга и Сум. Подробная информация о ситуации в этих городах пока не доступна.

Напомним, что год назад, 27 июня 2022 года, российская сторона атаковала Кременчуг ракетами Х-22. Одна из ракет попала в ТЦ "Амстор", где находилось около тысячи человек, а другая атаковала стадион "Кремень-Арена". В результате обстрела ТЦ погибли как минимум 19 человек, а 66 получили ранения.

В РФ заявили, что в Кременчуге били "по ангарам с оружием из США" и что ТРЦ не работал.