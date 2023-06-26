Германия по-прежнему не намерена поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

С таким заявлением сегодня, 26 июня, в Вильнюсе выступил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Bild.

"Что касается оружия большой дальности, я хочу ещё раз очень четко сказать, что мы по-прежнему занимаем осторожную позицию, как, кстати, и наши американские партнеры. На данный момент в нашей оценке ничего не изменилось", – сказал он.

Издание напоминает, что в конце мая власти Украины обратились к Германии с просьбой поставить ракеты Taurus дальностью до 500 км. Однако в Берлине опасаются, что это оружие используют для ударов по территории России.

Напомним, на днях Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Пакет включает два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним. Также в пакет помощи вошли тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы, шесть машин для патрулирования границы.

А накануне глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германия собирается передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard.