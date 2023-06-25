Глава Ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Германия собирается передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard.

Об этом он сообщил в интервью Welt.

Германия уже предоставила Украине 34 зенитных установок Gepard для защиты неба. В ближайшее время Украине предоставят еще 15 установок, отмечает издание.

"Кроме того мы хотим поставить еще до 30 установок Gepard до конца года в сотрудничестве с США", - сообщил Фройдинг.

Генерал заявил, что противовоздушная оборона является слабым местом в контрнаступлении украинской армии, а Германия и партнеры делают все, чтобы усилить противоракетную оборону.

Кроме того, он напомнил, в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.

Напомним, на днях Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Пакет включает два тягача для танков MAN HX81 и прицепы к ним. Также в пакет помощи вошли: тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм; 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы (количество не указано); 6 машин для патрулирования границы.

Война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

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Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

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