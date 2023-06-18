Португалия предоставит Украине беспилотники Tekever AR3. Данный шаг финансируется Международным фондом Соединенного Королевства для Украины.

Об этом пишет издание Defence News.

Сообщается, что с помощью этого БПЛА украинские военные смогут проводить операции длительностью до 16 часов. AR3 имеет 4 кг максимальной грузоподъемности, перемещается со скоростью 75-90 км/ч и может использовать парашют. Кроме того, он имеет возможность осуществлять самостоятельный вертикальный взлёт и посадку в дополнительной комплектации.

"Оператор может легко выбрать, какой вариант он хочет использовать для конкретной задачи", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что в своём классе Tekever AR3 - небольшой летательный аппарат с длительным сроком работы, в первую очередь предназначенный для обеспечения наблюдения за большой территорией при наземных и для морских операциях.

Генеральный директор и основатель Tekever Рикардо Мендес сказал, что его компания "очень гордится тем, что поддерживает Украину, и благодарна Министерству обороны Великобритании и фонду за то, что они позволили нам внести свой вклад в одно из самых важных дел в нашей жизни", - говорится в статье.

Ранее Португалия передала Украине три танка Leopard 2A6.

Напомним, в первые месяцы полномасштабного вторжения Португалия заявила, что поможет Украине БТРами и гаубицами из вооружений собственной армии.

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