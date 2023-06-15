Министр обороны Алексей Резников сообщил, что во время "Рамштайна" договорился о создании еще одной коалиции союзников Украины. После "танковой" и "авиационной" появляется и "IT-коалиция".

Об этом глава Минобороны Украины написал на своей странице в Twitter.

По его словам, руководящую роль в ней берут на себя министры обороны Люксембурга и Эстонии.

"Сегодня на заседании UDCG (Ukraine Defense Contact Group) мои коллеги Франсуа Бауш и Ханно Певкур поддержали мою идею создания "IT-коалиции" в рамках Рамштайн. Так что, на горизонте уже не за горами еще одна коалиция, которая обеспечит победу Украины. Это обязательно перерастет во что-то вдохновляющее", – говорится в сообщении Резникова.

Ранее мы писали, что сегодня участники "Рамштайна" договорились о поставках Украине систем ПВО и ракет к ним для контрнаступления.

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