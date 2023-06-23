Немецкий оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине дополнительно 20 БМП Marder в течение этого лета — по 10 штук на каждый оставшийся месяц.

Об этом сообщает издание mdr.de со ссылкой на информацию от правления концерна.

В целом компания по заказу правительства ФРГ начала работу по введению в строй еще 60 БМП Marder для дальнейшей отправки.

Напомним, США объявили, что передадут Украине новую самоходную систему ПВО.

Незадолго до этого Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Перед этим Португалия объявила о передаче Украине гаубиц и бронетранспортеров.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.