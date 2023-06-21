Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине.

Об этом сообщил министр обороны Тодор Тагарев.

"Военная помощь сравнима по объему и видам [вооружений] с первым пакетом и будет предоставлена в соответствии с потребностями Украины и нашими возможностями в соответствии с решением парламента страны. Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.

В ноябре 2022 года Народное собрание Болгарии большинством голосов одобрило законопроект о предоставлении оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов из пяти политических объединений, против выступили 49 депутатов. Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария дает Украине, принимало правительство страны. В основном речь идет о легком вооружении и боеприпасах. Список предоставленного оружия был засекречен.

Ранее Латвия заявила, что намерена передать Украине все свои боевые вертолеты. По разным данным, их у прибалтийской страны от пяти до десяти.

Сегодня Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи.