Норвегия передаст Украине восемь РСЗО M270 и три контрбатарейных радара ARTHUR.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грэм, сообщает сайт норвежского правительства.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Необходимо больше вооружений, и это те мощности, которые очень нужны для Украины, которые мы не смогли бы предоставить без тесного сотрудничества с Великобританией", - сказал министр.

Радары ARTHUR используют для обнаружения вражеской артиллерии. Подобные радары уже передавала Великобритания.

ARTHUR - это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют "мобильное средство артиллерийского наблюдения за полем боя".

Ранее мы писали, что Норвегия передала Украине восемь танков Leopard-2.

Кроме того, Норвегия утвердила программу поддержки Украины в течение пяти лет на 7 млрд евро. Средства пойдут как на военную, так и гуманитарную помощь.