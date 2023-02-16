Парламент Норвегии утвердил программу поддержки Украины в течение пяти лет на общую сумму порядка 7 млрд евро. Средства пойдут как на военную, так и гуманитарную помощь.

Об этом сообщает правительство страны.

Каждый год Украине будет получать на 1,3 млрд евро. В 2023 году половина этой выплаты пойдет на военную помощь.

Также деньги пойдут на гуманитарную помощь, поддержку гражданской инфраструктуры и реконструкцию.

На заседании норвежского парламента по видеосвязи выступил Владимир Зеленский. Он поблагодарил депутатов за поддержку, назвав этот вклад историческим.

"Вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, защищающей свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", – сказал украинский президент.

Ранее стало известно, что Норвегия выделит Украине 12 танков различных типов.

А недавно и двое волонтеров из Норвегии получили ранения под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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