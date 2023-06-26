Германия высказалась против плана ЕС использовать замороженные активы центробанка РФ для восстановления Украины.

Об этом пишет Financial Times.

"Берлин и другие столицы опасаются юридических и финансовых последствий", - пишет издание.

Еврокомиссия разрабатывает проект решения, по которому потребует от финансовых учреждений, владеющих замороженными российскими активами, передать часть полученной прибыли и использовать ее для восстановления Украины.

Европейский центральный банк, Берлин и другие неназванные столицы "призвали к дальнейшему осмыслению этих идей", поскольку "юридические риски слишком высоки".

"Это открывает банку с червями", — описывает план Еврокомиссии немецкий чиновник.

Он считает, что это создаст прецедент для той же Польши, которая требует у Германии репараций за Вторую мировую войну. Минюст ФРГ, по данным издания, просто считает такие действия "юридически недействительными".

Напомним, что ранее издание Bloomberg писало, что ЕС не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы.

Также мы писали о том, что Евросоюз заморозил российские активы на 24 миллиарда евро, но пока не знает, как законно передать их Украине.