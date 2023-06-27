В Краматорске после ракетного удара по состоянию на данный момент известно о 4 погибших и 42 раненых.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

В результате попадания возник пожар. Под завалами могут находиться люди – окончательное количество жертв еще устанавливается.

Также в сети публикуют первые минуты после ракетной атаки на Краматорск. Среди пострадавших - иностранцы.

Напомним, сегодня россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

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