Россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области.

Фото и видео публикуют местные паблики.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтверждает удар по Краматорску.

В своих соцсетях он пишет, что россияне нанесли 2 ракетных удара по городу. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

Также об ударе сообщил и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, удар по центру Краматорска был нанесен в 19:32. Попали в районе заведения общепита, где было большое скопление людей. 15 человек ранены в результате удара по Краматорску, заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

При этом в МВД сообщают о двух погибших, ранены 22 человека, в том числе один ребенок.

"Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди", - говорится в сообщении МВД.

По состоянию на данный момент в Краматорске известно уже о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара, сообщает глава ОП Андрей Ермак. 25 человек получили ранения. Из них – один ребенок.

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