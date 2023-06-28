В Краматорске среди погибших после ракетного удара - трое несовершеннолетних девушек, одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

"8 погибших и 60 раненых. Таковы последствия двойного ракетного обстрела Краматорска накануне. Среди погибших три несовершеннолетних девушек - одна 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

На утро известно о восьми погибших после вчерашнего удара РФ, но разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами, продолжается.

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