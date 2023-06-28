Стали известны подробности о погибших при ракетном ударе по Краматорску. Среди них две сестры, это 14-летние Юлия и Анна Аксенченко, которые учились в местной школе №24.

Об этом сообщает Управление образования Краматорского городского совета.

В этом году они закончили восьмой класс, а 4-го сентября должны были бы праздновать свои 15-летия.

Погибла также девушка 17 лет.

Также в результате удара пострадали писатель и политик из Колумбии, которые в тот момент ужинали в заведении, сообщает Антон Геращенко со ссылкой на "Центр спасения жизни", который их эвакуировал.

Один из них – колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе.

Второй – политик Серхио Харамильо Каро, который был советником по нацбезопасности Колумбии с 2010 по 2012 год, а затем руководил мирным процессом между правительством Колумбии и партизанами FARC.

Ранее сообщалось, что в этой пиццерии часто бывали и другие иностранцы. Всего погибли девять человек, больше 50 ранены.

Разбор завалов продолжается и поиск людей продолжается. Мы публиковали видео с места ракетного удара в Краматорске, снятое с дрона.

Напомним, 27 июня россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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