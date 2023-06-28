При вчерашнем обстреле РФ пиццерии в Краматорске, где были убиты и тяжело ранены посетители, в том числе дети, погиб 22-летний военный Артём Суховей.

Об этом сообщают его знакомые в соцсетях.

Они рассказывают, что на момент начала вторжения РФ Суховей находился за границей, но сразу вернулся и вступил в армию.

На черкасских сайтах указано, что он был местным активистом, в частности, боролся с незаконным строительством и наркоторговлей, посещал резонансные суды.

"Мы не вечные, и войны, скажу честно, хватит на каждого. И вас мобилизуют, только потом не кричите "мы не готовы", - обращался Суховей к подписчикам на годовщину вторжения.

За несколько дней до гибели он был отмечен государственной наградой за военную службу.

Напомним, СБУ сообщила о задержании корректировщика ракетного удара по Краматорску. По данным следствия, огонь корректировал житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Также "Страна" писала, что среди погибших от ракетного удара по Краматорску две 14-летние сестры, еще пострадал писатель из Колумбии.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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