В Краматорске нашли десятую жертву ракетной атаки по пиццерии. В результате вчерашнего удара по городу ранено 61 человек. В настоящее время разбор завалов продолжается.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Погибших уже 10, раненых 61. Всем раненым предоставлена медицинская помощь. Под завалами еще может быть один-три человека. Работы продолжаются, разбиваем монолитный потолок из бетона", - сообщил Гончаренко.

Также он рассказал, в каком состоянии находятся раненые в результате вчерашнего ракетного удара по городу.

"6 человек в тяжелом состоянии, их направили в Днепр, 5 человек в состоянии средней тяжести — лечим в наших больницах. Все остальные — легкие", — говорит мэр Краматорска.

В Нацполиции показали кадры последствий ракетного удара по центру Краматорска.

С Среди погибших после ракетного удара по Краматорску две 14-летние сестры и 17-летняя девушка. Также ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

Напомним, вчера россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

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