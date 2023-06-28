В Краматорске нашли под завалами девятую жертву вчерашнего ракетного удара по пиццерии в центре города.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 10:00 28 июня из-под завалов деблокированы тела 9 погибших (в том числе 3 ребенка), пострадали 56 человек (в том числе 1 ребенок, 2022 г.р.) и 7 спасены", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее генпрокурор Андрей Костин сообщал уже о 60 раненых. Также среди погибших три несовершеннолетних девушки - одна 17 лет и две сестры 14 лет.

Разбор завалов продолжается и поиск людей продолжается. Мы публиковали видео с места ракетного удара в Краматорске, снятое с дрона.

Напомним, вчера россияне нанесли масштабный удар по центру Краматорска Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города. Второе попадание – в село Беленькое.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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