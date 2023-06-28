СБУ заявляет о задержании подозреваемого в корректировке российского ракетного удара по пиццерии в Краматорске. Заявлено, что его поймали "по горячим следам".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие посетителей. Для выполнения враждебного указания агент ГРУ совершил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл русской военной разведке.

Получив эту информацию, российские захватчики произвели огневое поражение кафе, в котором находились люди", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским агентом является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия.

Ранее его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

В настоящее время принимаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных к ответственности.

Напомним, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 9 местных жителей, среди них – 3 детей. 60 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что это кафе часто посещали иностранцы, в том числе журналисты и военные инструкторы, а некоторые были в нем в момент обстрела.

Также "Страна" писала, что среди погибших от ракетного удара по Краматорску две 14-летние сестры, пострадал также писатель из Колумбии.