Появилось видео спасения людей из-под завалов дома в Краматорске, который сегодня ночью россияне обстреляли ракетами Х-22.

Оперативная съёмка была опубликована в телеграм патрульной полицией Краматорска.

На видео слышны крики придавленных плитами людей и видно, как из-под обломков спасают женщину.

Ранее "Страна" сообщала, что утром 14 июня РФ ударила ракетами по Константиновке и Краматорску, есть погибшие.

Вскоре после этого мэр Краматорска сообщил подробности утреннего обстрела, в числе жертв которого оказался ещё один человек.

Война в Украине идет 476-й день. Мы следим за новостями 14 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 13 июня. Вчера Украина подверглась новому ракетному обстрелу. Прилеты были по Кривому Рогу, где погибло под завалами пятиэтажки 12 человек (в городе также были повреждены предприятия и Криворожская ТЭС), а также по Харькову, где горели склады.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.