С начала полномасштабного вторжения Служба безопасности Украины сообщила о подозрении более 200 гражданам, которые распространяли информацию о работе ПВО и других сил обороны. Подозрение объявлено по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины - "несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия ВСУ или другими военными формированиями".

Статистику приводит пресс-служба СБУ в телеграм-канале.

В СБУ считают, что фактически эти лица под подозрением помогали РФ готовить, осуществлять и корректировать воздушные удары по украинской территории, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

В отношении 190 из этих фигурантов обвинительные акты уже направлены в суд. Виновным грозит до 12 лет тюремного заключения.

По данным следствия, в большинстве случаев граждане целенаправленно передавали россиянам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии. Прежде всего противника интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений ВСУ. Также военные РФ пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и систем ПВО.

СБУ напомнила о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности ВСУ и последствиях российских обстрелов. Их распространение (сознательное или бессознательное) расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом.

Вчера СБУ сообщила о задержании корректировщика ракетного удара по Краматорску.

Ранее мы подробно рассказывали об уголовном преследовании киевской певицы Инны Вороновой, которая снимала на видео и выложила в Инстаграм работу ПВО в Киеве.