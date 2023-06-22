Сегодня киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию о мере пресечения для киевской певицы Инны Вороновой, которая снимала на видео и выложила в Инстаграм работу ПВО в Киеве.

Как сообщил "Стране" адвокат Вороновой Богдан Хмельницкий, суд оставил в силе решение о домашнем аресте на 2 месяца для Инны Вороновой, однако внес два послабления в условия меры пресечения.

"Круглосуточный домашний арест оставили в силе. Но судья добавила два пункта: 1. Во время тревоги Инна с детьми имеет право спускаться в бомбоубежище. 2. Если ей или детям становится плохо, она может поехать в больницу. В остальном ничего не поменялось. Сейчас советуемся с адвокатами, как будем действовать дальше", - сообщил "Стране" Хмельницкий.

Напомним, в середине мая певица Инна Воронова опубликовала у себя в Инстаграме видео, где было видно, откуда интенсивно работает система ПВО. Через некоторое время на этом месте появилась вспышка, что в российских телеграм-каналах трактовали как прилет "Кинжала" по ЗРК "Пэтриот". Видео стали распространять в российских каналах как подтверждение уничтожения ЗРК.

После инцидента у певицы Вороновой прошли обыски СБУ.

Сообщалось, что, кроме Инны Вороновой правоохранители пришли к еще нескольким блогерам.

Вороновой вручили подозрение по факту ч. 2 ст. 114-2 УК Украины - несанкционированное распространение информации о работе ВСУ. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Также Воронова просила СБУ не уничтожать ее судьбу.