Колумбия должна направить дипломатическую ноту протеста России в связи с ранением трех колумбийцев в результате ракетной атаки РФ по Краматорску.

Об этом написал президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в Twitter.

“Россия напала на трех беззащитных граждан Колумбии. Тем самым она нарушает законы войны. МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста. Мы ждем в целости и сохранности возвращения в свои дома Серхио, Эктора и Каталины", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня россияне нанесли масштабный удар по Краматорску Донецкой области. Одно из попаданий было по заведению общепита в центре города.

Ранее мы писали, что в результате ракетной атаки РФ по Краматорску пострадали колумбийский писатель, эссеист, журналист и редактор Эктор Абад Фасиолинсе и политик Серхио Харамильо Каро, который был советником по нацбезопасности Колумбии с 2010 по 2012 год, а затем руководил мирным процессом между правительством Колумбии и партизанами FARC. Также СМИ писали о ранении колумбийской журналистки Каталины Гомес.

Известно, что по данным на это утро под завалами обнаружили 12 тел погибших.

Тем временем западные СМИ написали, что попавшее под удар кафе Краматорска было любимым местом отдыха иностранцев, волонтеров и военных.