Разрушенная в Краматорске пиццерия была излюбленным местом иностранных журналистов, волонтеров и украинских солдат.

Об этом пишет The Washington Post.

В публикации говорится, что ресторан был "обычно заполнен гуманитарными работниками, журналистами, солдатами и подростками, которые едят суши и пиццу". Здесь был стабильный Wi-Fi, что непросто найти на Донбассе.

Военных в пиццерии традиционно много, но примерно столько же, сколько и гражданских, сообщают авторы, которые заходили в ресторан в минувшее воскресенье (удар состоялся вечером вторника).

"В воскресенье, как и в остальные дни, ресторан был заполнен солдатами, которые болтали и курили кальян. Но в нем было столько же гражданских", - говорится в статье.

Кроме того, по данным CNN со ссылкой на слова украинского военного, помогавшего разбирать завалы, во время удара по пиццерии там был банкет на 45 человек, удар пришелся "прямо в центр кафе". Среди жертв было много военных.

"Жертвы, которых он видел, были в основном молодыми людьми, военными и гражданскими лицами, есть маленькие дети", - пишет издание.

CNN уточняет, что удар наносился в оживленном районе Краматорска, который "популярен среди солдат, ищущих передышки от сражений".

Напомним, на это утро под завалами обнаружили 12 тел погибших.

Ранее мы писали, что в пиццерии погиб 22-летний военный, накануне получивший награду за службу.