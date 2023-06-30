Утром 30 июня Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

1. Ночью РФ нанесла очередной удар, применив иранские дроны и зенитные управляемые ракеты С-300. Информация о последствиях атаки уточняется.

2. В минувшие сутки противник применил шесть зенитных управляемых ракет С-300 по Запорожью и Чугуеву.

3. Основные усилия россияне сосредоточили на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 31 боевое столкновение.



4. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия возле Роздоловки и Белогоровки. На Бахмутском направлении - в районе Бахмута. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки. На Марьинском направлении - в районах города Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Шахтерском направлении - в районе Новомихайловки.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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