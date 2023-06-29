ВСУ испытывают нехватку боеприпасов в ходе контрнаступления.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Также, по его словам, украинские бойцы сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом противника.

"У нас нехватка снарядов крупного калибра и ракет, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии.

Линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных полей превышает 20 тысяч кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах. У них около 360 тысяч солдат", - заявил Подоляк.

Напомним, в начале июня замглавы ОП Игорь Жовква заявлял, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления.

В то же время в США были уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Ранее министр обороны Резников говорил, что главный удар ВСУ в ходе летнего контрнаступления еще впереди.

А сегодня в украинском Генштабе заявили, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу и наступают на флангах Бахмута.