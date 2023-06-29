ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута.

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Замминистра обороны Маляр конкретизирует, что в направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 метров, а в направлении Курдюмовки – на 1500 метров.

На направлении Ровнополь – Володино (южнее Великой Новоселки, Мариупольское направление) Силы обороны имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Бердянском направлении есть продвижение на 1 300 метров.

На Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

Напомним, накануне о том, что украинским войскам удалось перехватить стратегическую инициативу, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с американским генералом Марком Милли.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины находится на своих ранних сроках. Также он сказал, что у украинских войск есть все, что нужно для успеха.