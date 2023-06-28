Главком ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - заявил главком ВСУ.

Предыдущий разговор Милли с Залужным состоялся 13 июня.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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