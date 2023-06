Украина очень тщательно подготовилась к контрнаступлению, хотя еще не показала большого прорыва.

Об этом заявил канцлер Германии Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта", - сказал канцлер.

Он поддержал позицию Киева, что переговоры возможны только после вывода российских войск.

"Основа для успешных переговоров, которые вели бы в направлении завершения войны, будет тогда, когда Россия признает, что должна отвести войска. Нынешнее положение дел не должно закончиться тем, что война будет заморожена вдоль линии, которая сейчас проходит между армиями", - заявил Шольц.

Ранее Financial Times заявила, что медленное продвижение ВСУ на юге "развеяло в некоторых столицах надежды на быстрый прорыв на поле боя, который мог бы привести к мирным переговорам". По данным The New York Times, Украина потеряла 17 БМП Bradley в ходе контрнаступления.

Также Шольц заявлял, что Украине необходимы гарантии безопасности, а не членство в НАТО.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.